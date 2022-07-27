ABD Büyükelçiliği’nden Türkiye’ye taziye mesajı
ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" denildi.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
* ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız.
İKİ GÜNDE 7 ŞEHİT
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıklamıştı.
Önceki gün Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ve korucular Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit olmuştu.