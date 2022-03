ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu savaş Putin’in kendi tercihi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı. Blinken, "Bu savaş Putin'in kendi tercihidir" dedi.

Antony Blinken, Rusya'nın binlerce gazeteci ve protestocuyu gözaltına aldığını aktararak, “Kremlin, uluslararası bir organizasyonu destekleyen herhangi bir Rus’u 20 yıla kadar hapisle tehdit ediyor” dedi.

Blinken, Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeliğinin devam edip etmemesinin sorgulanması gerektiğini açıkladı.

“RUSYA, UKRAYNA’DAN ÇEKİLMELİ”

Blinken “Bazı hükümetler egemenliği kendi sınırları içerisinde her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar. Bu böyle değil. Evrensel insan hakları beyannamesi her yerdeki, her insanın sahip olduğu haklar olduğunu ortaya koyuyor. İnsan haklarını ihlal ederken istediğinizi yapamazsınız. Rusya Ukrayna’dan çekilmeli” dedi.

“RUSYA YARIN ‘ESTONYA DA BİR ÜLKE DEĞİLDİR’ DİYEBİLİR”

Blinken Ukrayna’da yaşanan durumun diğer ülkeler için de tehdit oluşturduğunu ifade ederek “Şimdi eğer Rusya Ukrayna bir ülke değildir derse yarın Estonya değildir de diyebilir. Biz tüm ülkelerin egemenlik içerisinde özgürlük içerisinde yaşamasını istiyoruz” dedi.

