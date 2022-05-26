ABD Dışişleri’nden Türkiye açıklaması: Suriye konusunda temasa geçtik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye planlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye'deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklamasının yankıları sürüyor.

Price, düzenlediği basın toplantısında, ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliğinin, Türkiye’deki ilgili mercilerle temasa geçtiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’a Rojava’da yeni çatışma ihtimalinin sorulması üzerine Price, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son günlerde dile getirdiği öneri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Türk müttefiklerimizle görüştük. Bunu büyükelçiliğimizden ve Dışişleri Bakanlığı’ndan da yaptık.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bir önceki basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyonunun bölgesel istikrara zarar verebileceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

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