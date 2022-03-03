ABD Dışişleri’nden Türkiye’ye ziyaret

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, 4-11 Mart tarihleri arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edecek.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, ABD’den Türkiye’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirilecek.

ABD Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, 4-11 Mart tarihleri arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır’ı ziyaret edecek.

4-5 Mart’taki Türkiye ziyaretinde İstanbul ve Ankara’da görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilen Sherman’ın toplantılarında Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ele alınacağı kaydedildi.

ABD ve Türkiye iş birliğinin yanı sıra diğer gelişmelerin de konuşulacağı ziyarette Bakan Yardımcısı Sherman, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve diğer yetkililerle görüşecek.

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