ABD: IŞİD liderini operasyonla öldürdük

ABD Başkanı Joe Biden, bugün sabaha karşı Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bir noktada düzenlenen askeri operasyon sonrasında IŞİD'in lideri Ebu İbrahim el- Haşimi El Kureyşi'nin hedef alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünya bu sabah uluslararası haber ajanslarının Suriye-Türkiye sınırına yakın bir nokta olan Atmeh kasabasına ABD Özel Operasyon Kuvvetleri’nin düzenlediği askeri operasyon ile uyandı…

Operasyonun detayları ile ilgili net bir bilgi verilmezken, ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby yapılan yazılı yazılı açıklamada, “ABD Özel Operasyon Kuvvetleri… bu akşam Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu” demekle yetinmişti.

Fakat ABD, yeni bir güne başlarken ABD Başkanı Joe Biden, operasyon ile ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunarak operasyonun detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Biden, operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirtirken, “Silahlı Kuvvetlerimizin becerisi ve cesareti sayesinde IŞİD’in lideri Ebu İbrahim el-Hashimi el Kureyşi’yi etkisiz hale getirdik” dedi.

Öte yandan Reuters’a konuşan üst düzey yetkililer el-Kureyşi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

EL-KUREYŞİ KİMDİR?

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın 2019’da IŞİD lideri Bağdadi’nin öldürüldüğünü duyurmasının ardından 26 Ekim’de IŞİD, el-Kureyşi’yi terör örgütünün lideri ilan etmişti. O döneme hakkında çok az bilgi edinilen el-Kureyşi’nin eşgali ya da sesi gibi detaylar bilinmiyordu. Fakat o dönemde Trump, el-Kureyşi ile ilgili bilgilere sahip olduklarını iddia etmişti.

el-Kureyşi de diğer IŞİD elebaşları gibi bir “Şura” tarafından seçiliyor. O dönemde IŞİD tarafından yapılan açıklamada, “Mücahitlerin şeyhleri, kardeşlerine danıştıktan sonra Ebubekir el Bağdadi’nin tavsiyesiyle el-Kureyşi’yi seçmiştir” denilmişti.

“EN AZ 12 CESET ÇIKARILDI”

Sabah saatlerinde İngiliz haber ajansı Reuters, bölgede yaşanan hareketlilik ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlamış ve bölgede yaşayanların görüşlerine yer vermişti.

Bir bölge sakini, Türkiye sınırına yakın bir bölgede gerçekleşen operasyonda ölenler olduğunu, diğeri ise bir bina enkazından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 kişinin cesedinin çıkarıldığını söylemişti.

Bölge sakinleri karşı ateş açıldığının duyulduğunu da ifade etti

İKİ SAATTEN UZUN SÜRDÜ

Washington'da bulunan Orta Doğu Enstitüsü'nden (MEI) Charles Lister bölge sakinleriyle konuştuğunu ve kaynakların operasyonun iki saatten uzun sürdüğünü söylediğini dile getirdi.

Lister “Belli ki birini canlı ele geçirmek istediler” dedi. Lister bu operasyonun Bağdadi'ye düzenlenen operasyondan sonra “bu anlamda düzenlenen en büyük operasyon gibi gözüktüğünü” söyledi.

IŞİD terör örgütü lideri Ebu Bekir Bağdadi 2019 yılında Suriye'nin kuzey batısında düzenlenen bir operasyonda öldürülmüştü.

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