ABD-Meksika sınırında korkunç ölüm

ABD-Meksika sınırı yeni bir trajediye sahne oldu. Sınırdaki duvarı tırmanarak ABD tarafına geçmek isteyen Meksikalı bir kadın, tırmanma ipine dolanarak hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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ABD-Meksika sınırındaki duvarı tırmanarak ABD tarafına geçmek isteyen bir kadın, bacağının tırmanma ipine dolanması sonucu hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Meksikalı kadının, sınır duvarının Arizona tarafında baş aşağı sarkarak ipte asılı kaldığı bildirildi. Sınır yetkilileri ve bölge şerifi, kadının uzun süre bacağından asılı halde kaldığının tahmin edildiğini duyurdu.

İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin hastaneye kaldırdığı genç kadın kurtarılamadı. Şerif Mark Dannels, “Bu tür olaylar siyasi değil insani. Sınırdaki duruma daha iyi çözümler bulmalıyız” dedi.

ABD-Meksika sınırında 1998'den bu yana en az 7 bin göçmen hayatını kaybetti. Özellikle son yıllarda sınırda şiddetin giderek arttığı söyleniyor. Bu ay başında da bir kişi Teksas'ta sınırdaki bariyeri geçmek isterken düşüp hayatını kaybetmişti.

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