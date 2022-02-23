ABD ordusuna destek veren helikopter düştü: 4 ölü
Hawaii’de donanmanın eğitim faaliyetlerine destek veren bir helikopter ABD üssü yakınında düştü, olayda 4 kişi hayatını kaybetti.
Hawaii'de bir ABD üssü yakınında düşen helikopterdeki 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD ordusundan yapılan açıklamada, helikopterin donanmanın eğitim faaliyetlerine destek verdiği belirtildi. Dün sabah eğitim tatbikatı sırasında düşen helikopterdeki 4 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.
Olay sonrasında güvenlik güçlerinin ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde incelemelere başladığı kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.