ABD Ordusu’nun eski komutanı: “Putin nükleer silah kullanırsa, ABD ‘yıkıcı bir saldırı’ ile misilleme yapar”

Rusya'nın 24 Şubat'ta başladığı Ukrayna işgali sürerken, Putin’in bu sabah ülkede kısmi seferberlik ilan etmesi ABD ve Batı başta olmak üzere tüm dünyada huzursuzlukla karşılandı. ABD Ordusu'nun eski Avrupalı komutanı Ben Hodges, Putin'in nükleer tehditlerini değerlendirirken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan da 'tehditleri ciddiye almalıyız' açıklaması geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna savaşı sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah ülkede kısmi seferberlik ilan etmesi tüm dünyada gündemin ilk sırasına yerleşti. Putin’in bu hamlesinin ardından birçok ülkeden ‘itidal’ çağrısı yükselirken, ABD Ordusu’nun eski Avrupalı komutanı Ben Hodges’dan ‘misilleme’ uyarısı geldi.

Emekli Korgeneral Ben Hodges, Putin’in Ukrayna’da nükleer silah kullanması halinde ABD’nin Rus ordusuna ‘yıkıcı bir saldırı’ ile misilleme yapacağını söyledi.

Hodges, her ne kadar ABD’nin nükleer silah kullanımından kaçınacağını söylese de, Putin Ukrayna’da nükleer silahlar kullanırsa ABD’nin ‘Karadeniz Filosunu yok etmeye veya Kırım’daki Rus üslerini yok etmeye’ çalışabileceğini belirtti.

‘BİDEN TARAFINDAN BÜYÜK TEPKİ GÖRÜR’

2014-2018 yılları arasında Avrupa’da ABD Ordusu’na komuta eden General Hodges, Putin’in Ukrayna’ya nükleer bir saldırı emri vermesi ihtimalinin ‘pek olası olmadığını’ düşündüğünü de sözlerine ekledi. Ancak herhangi bir stratejik kitle imha silahının kullanılmasının Amerikan Başkanı Joe Biden’dan şiddetli bir tepki ile karşılanacağını söyledi.

General Hodges İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, “Putin, Rusya’nın nükleer silah kullanması durumunda ABD’nin yanıt vereceğini biliyor. ABD’nin tepkisi nükleer olmayabilir ama örneğin Karadeniz Filosunu yok edebilecek veya Kırım’daki Rus üslerini yok edebilecek yıkıcı bir saldırı söz konusu olabilir. Başkan Putin ve çevresindekilerin ABD’yi doğrudan çatışmaya çekmek konusunda isteksiz olacağını düşünüyorum.” dedi.

OLASI SALDIRI ALANLARI HAKKINDA DA BİLGİ VERDİ

Rusya’nın nükleer bir saldırı başlatması halinde ABD’nin potansiyel saldırı alanları, Kırım’ın batı kıyısında bulunan ve yarımadanın 2014’te ilhak edilmesinden bu yana Kremlin güçleri tarafından işgal edilen Sivastopol deniz limanını da kapsayabileceği belirtildi.

İngiliz istihbaratına göre Moskova, Kilo-sınıfı saldırı denizaltılarının bir kısmını Kırım yarımadasından Rusya’nın güneyine taşıdı.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da bugün Putin’in yaptığı açıklamanın ardından, ‘nükleer tehdidin endişe verici bir şekilde’ arttığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı’nda yetkili ve Devlet Parlamenter Müsteşarı Gillian Keegan, Batı’nın Putin’i kontrol etmekte başarısız olduğunu kabul ederken,

“Bu çok ciddiye almamız gereken bir şey çünkü biliyorsunuz, kontrol bizde değil. Kontrolün gerçekten onda olduğundan da emin değilim. Demek istediğim, ciddi bir tehdit var.” dedi. Keegan, Avrupalı müttefikleriyle birlikte Ukrayna’nın yanında olmayı sürdüreceklerini de vurguladı.

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