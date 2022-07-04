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ABD polisi siyahi gence böyle kurşun yağdırdı

ABD’de polisin silahsız siyahileri öldürdüğü olaylara bir yenisi daha eklendi. Ohio’da polislerin bir siyahi gence kurşun yağdırdığı olayın videosu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:29 - 04 Temmuz 2022 Güncellenme:
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ABD polisi siyahi gence böyle kurşun yağdırdı

ABD'nin Ohio eyaletinde polisin siyahi bir gence kurşun yağdırdığı olayın videosu büyük tepki çekti.

Polis, geçen hafta Akron kentinde trafikte durdurulunca kaçan 25 yaşındaki siyahi Jayland Walker'a 60 kurşun yağdırmıştı. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin silahsız olduğu belirlenmişti.

Olayın yayınlanan videosu tepki çekti. Walker ailesinin avukatı, polisin genci kurşun yağdırarak öldürmesinin hiçbir izahı olmadığını bildirdi. Olayla bağlantılı 8 polis geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Öte yandan Akron'da dün akşam yüzlerce kişi “Siyahların hayatı değerlidir” bayraklarıyla Walker'ın öldürülmesini protesto etti.

Olay, ülkede siyahilerin polis tarafından öldürüldüğü ve ırkçılık eleştirilerine yol açan vakaların sonuncusu oldu. Ülkede 2020'de George Floyd'un Minneapolis'te polis tarafından kameralar önünde öldürülmesi ABD genelinde büyük protestolara yol açmıştı.

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