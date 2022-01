ABD, Sarah Palin’i konuşuyor: Testi pozitif çıktıktan iki gün sonra restorana gitti

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden, Trump destekçisi, eski Alaska Valisi Sarah Palin'in corona virüsü testi pozitif çıktıktan iki gün sonra restoranda yemeğe gittiği ortaya çıktı.

ABD’nin eski Alaska Valisi ve Cumhuriyetçi Parti’nin 2008 yılında seçimlerdeki başkan yardımcısı adayı olan Sarah Palin, ülkenin gündeminde.

Palin’in corona virüsü testi pozitif çıktıktan iki gün sonra Manhattan’da bir restoranda yemek yediği iddia edilmişti. Restoran tarafından bugün yapılan açıklamada Palin’in orada bulunduğu doğrulandı.

Aşı yaptırmadığı açıklanan eski Alaska Valisi’nin ABD’nin 5 günlük karantina süresini ihlal ettiği belirlendi, durum tartışmaya yol açtı.

‘SON DERECE SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ’

New York Belediye Başkanı sözcüsü, “Amacımız her zaman Covid-19 testi pozitif çıkanlar için izolasyonu teşvik etmek olmuştur. Bununla birlikte, corona virüsü olan herkesin kendi güvenliği ve tüm New Yorkluların güvenliği için kendilerini karantinaya aldığını umuyoruz. Ve bugün ortaya çıktığı üzere Sarah Palin’in bunu yapmayı reddetmesini son derece sorumsuz buluyoruz.” ifadelerinde bulundu.

New York Times aleyhindeki iftira davası için Manhattan’da bulunan Palin’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı için davasının ertelendiği açıklanmıştı.

Reuters’, ABD Bölge Yargıcı Jed Rakoff’un, Palin için “Elbette aşısı yok” dediğini aktarırken, Elio’s restoranının yöneticisi Luca Guaitolini, CNN’e Palin’in restoranlarında olduğunu doğruladı.

CNN, pozitif test sonucunu açıklamasından iki gün sonra Palin’in restoranda yemek yemesine neden izin verildiği konusunda restoran yöneticisine soru yöneltirken, karşılığında ‘onu dışarıda oturttuk’ dediği belirtildi.

