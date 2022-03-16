ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna’ya desteğimiz devam edecektir

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Savunma Bakanları Toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi. Austin, Ukrayna'da meşru bir hükümetin olduğunu belirterek NATO ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini belirtti.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken bugün, NATO Savunma Bakanları bir toplantı gerçekleştirdi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi Rusya Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, Stoltenberg’e güçlü liderliği için teşekkür etti. Austin, Bence buradaki varlığımız dünyaya Ukrayna’ya desteğimizde birlik içinde olduğumuza dair bir sinyal gönderiyor. Rusya’nın Ukrayna’yı sebepsiz ve haksız işgalini kınıyoruz. Ukrayna’nın meşru ve egemen bir hükümeti var ve kendilerini savunma haklarını destekliyoruz. Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz dedi.

BU KRİZ UKRAYNA TOPRAKLARININ ÖTESİNE GEÇMEMELİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılış konuşmasını yaptı. Stoltenberg, savunma bakanlarının Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını ele almak ve gelecek hafta yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlanmak için bugün bir araya geldiğini belirtti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikovun yanı sıra diğer NATO ortakları Gürcistan, Finlandiya, İsveç ve ABnin de toplantıya katıldığını söyleyen Stoltenberg, “Dünya bu anlamsız savaşı kınıyor. NATO müttefikleri ve ortakları Rusya’ya benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguluyor ve biz Ukrayna’ya desteğimizde birleştik” dedi.

BUGÜN HEPİMİZİN UKRAYNA’YI DESTEKLEMESİ DAHA DA ÖNEMLİ

Uzun yıllar boyunca NATO müttefiklerinin on binlerce Ukrayna askerini eğittiğini ve Ukrayna’nın kendini savunma hakkını korumasına yardımcı olmak için büyük miktarda kritik ekipman sağladığını ifade eden Stoltenberg, Rus işgalinin başlangıcından bu yana müttefikler, askeri teçhizat, insani ve mali yardım ve milyonlarca mülteciye barınak sağlayarak cesur Ukrayna halkına, hükümetine ve silahlı kuvvetlerine desteğimizi önemli ölçüde artırdı. Bugün hepimizin Ukrayna’yı desteklemesi daha da önemli şeklinde konuştu.

Çatışmanın Ukrayna topraklarının ötesine, NATO topraklarına ulaşmaması için çalışıldığını belirten Stoltenberg, NATO’nun bu krizin Ukrayna topraklarının ötesine ulaşmasını engelleme konusunda bir sorumluluğu var. İttifakın doğusundaki NATO varlığını artırmamızın nedeni de budur diye konuştu.

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