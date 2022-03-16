ABD Senatosu, Putin’i “savaş suçlusu” ilan etti

Ukrayna'daki Rus işgaline karşı tek ses olan ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, kararı oybirliğiyle onaylayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Putin’i soruşturma çağrısı yaptı. Ukrayna lideri Zelenskiy'in bugün ABD Kongresi'nde yapacağı konuşma sonrasında Biden yönetiminin ülkeye 800 milyar dolarlık ek askeri desteği açıklaması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya Ukrayna'daki işgalinde saldırılarını giderek artırırken, ABD Senatosu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i “savaş suçlusu” ilan etti.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, kararı oybirliğiyle onaylayarak Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Putin'in Ukrayna işgaliyle ilgili soruşturma çağrısı yaptı.

Senato'daki Demokrat Partili lider Chuck Schumer, Putin'in işlediği suçların hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Tasarının oylamaya sunulmasına öncülük eden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da, “Benim için bir sonraki adım İngiliz müttefiklerimizle ve diğerleriyle bir istihbarat birimi kurarak Rus ordusunun işlediği savaş suçlarını kamuoyuna açıklamak ve komutanları ifşa etmek” dedi. Graham, “Tespit etme ve utanca boğma kampanyası yolda” ifadelerini kullandı.

Tasarı bağlayıcılığı olmasa da sembolik bir önem taşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bugün düzenlenecek oturumda ABD Kongresi'nin üyelerine hitap etmesi bekleniyor.

UKRAYNA'YA 800 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM HAZIRLIĞI

ABD yönetiminin bugün Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ek askeri yardımı da açıklaması bekleniyor. ABD'li bir yetkili, askeri yardımın Javelins ve Stingers hava savunma sistemlerini, tanksavar füzeleri ve ağır silahları içereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'daki savunma desteğine 13,6 milyon dolarlık bir yardım fonunu içeren tasarıyı dün imzalamıştı.

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