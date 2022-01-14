ABD Senatosu, sosyal medya devlerine mahkeme celbi gönderdi

ABD Senatosu, Kongre baskınıyla ilgili olarak sosyal medya şirketlerine mahkeme celbi gönderdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD Senatosu'nda 6 Ocak 2021'de Kongre'ye düzenlenen baskını soruşturmak amacıyla kurulan komite, Facebook (Meta), Twitter, Reddit ve Youtube'a (Alphabet) ağustos ayında istenilen bilgileri vermedikleri gerekçesiyle mahkeme celbi gönderdi.

Önceki bilgi taleplerine yetersiz yanıt verildiğini bildiren komite, yanlış bilgilerin yayılması, 2020'deki başkanlık seçimlerini bozma çabaları, iç şiddet içeren aşırılık faaliyetleri ve 2020 seçimlerine yönelik dış etki ile ilgili olarak Alphabet, Meta, Reddit ve Twitter’dan ilgili kayıtları istedi.

Komite Başkanı Bennie G. Thompson, “Bizim için iki önemli soru; yanlış bilgilerin yayılmasının ve şiddet içeren aşırılığın demokrasimize yönelik şiddetli saldırıya nasıl katkıda bulunduğu ve sosyal medya platformlarının aşırılık yanlısı fikirleri önlemek için hangi adımları attığıdır” dedi.

Thompson, “Aylarca uğraştıktan sonra hala bu temel soruları yanıtlamak için gerekli belgelere ve bilgilere sahip olmamamız hayal kırıklığı yaratıyor” ifadelerini kullandı.

6 Ocak 2021’de, başkanlık seçimlerindeki yenilgisini kabul etmeyen eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri, Kongre binasını basmış ve olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.

İlginizi Çekebilir Kongre baskınıyla ilgili 11 kişi 'isyana teşvik eden komplo kurmak' ile suçlandı

İlginizi Çekebilir ABD'de Kongre saldırılarının yıldönümünde Biden, Trump'ı suçladı