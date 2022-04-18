ABD şokta: ‘Türklerden nefret ediyorum’ diye bağırıp bıçakladı

ABD'nin New York kentinde önceki gece korkunç bir saldırı yaşandı... Gece saatlerinde "Türklerden nefret ediyorum" diye bağıran bir adam yoldan geçen bir diğer adamın göğsüne bıçak sapladı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin New York kentinde önceki gün korkunç bir saldırı yaşandı… Akşam saatlerinde “Hell’s Kitchen” olarak da bilinen bölgede yürüyen bir adam, hiç tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı.

Kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadesine göre bir adam kaldırımda yürüyen 24 yaşındaki bir kişinin yanına geldi. 24 yaşındaki adama, “Sen Türk müsün” diye soran şahıs daha sonra “Türklerden nefret ediyorum” diyerek elindeki bıçağı karşısındaki adamın göğsüne sağladı.

Saldırı öncesinde 24 yaşındaki adamın herhangi bir tahrikte bulunmadığı belirtilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hastaneye kaldırılmasına yardımcı oldu. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralanan gencin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

New York Polis Departmanı Nefret Suçu Birimi olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırganın en son 10’uncu Cadde’de görüldüğünü duyurdu.

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