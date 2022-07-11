ABD: Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacağız

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılındaki soykırımda katledilenleri anan ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD, Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacaktır” dedi.

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Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27'nci yılında ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı açıklama ile kurbanları andı. Açıklamada, ABD'nin Srebrenitsa soykırımında katledilen 8 binden fazla erkek ve çocuğun yasını tutan ve onları anan Bosna Hersek halkının yanında olduğunu vurgu yapılarak, “ABD, Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacaktır” denildi.

Açıklamada, “Sevdiklerini kaybeden ailelerin ve kayıplarını yılmadan aramaya devam edenlerin, gerçekler için mücadele edenlerin, hayatta kalanların, sorumluları soruşturup yargılanmaları için adaleti arayanların yanında olmaya devam edeceğiz. Acı ve kaybın üstesinden gelmek, umut ve hoşgörüyü teşvik etmek cesaret ve güç gerektirir” ifadeleri kullanılarak, ABD'nin Bosna Hersek’te tüm vatandaşlar için daha iyi bir gelecek arayışında uzlaşmaya yönelik anlamlı adımlar atmaya istekli her düzeydeki lideri desteklemeye hazır olduğu aktarıldı.

ABD'nin Bosna Hersek ile uzun süredir devam eden dostluğuna değinilen açıklamada, Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda demokratik, kapsayıcı ve müreffeh bir Bosna Hersek'in ABD'nin önemli bir ortağı olmaya devam edeceği aktarıldı.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721’E YÜKSELDİ

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz’da Potoçari Anıt Mezarlığı’nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte kimlikleri tespit edilen 50 soykırım kurbanı daha toprağa verilirken, Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721’e yükseldi.

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