ABD ve İsrail’den İran’a karşı nükleer hamlesi

İsrail'i ziyaret eden ABD Başkanı Biden, İran'a karşı "son çare" olarak güç kullanmaya açık olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid bugün İran’ın nükleer silah edinmesini önlemeye mutabık kaldıkları bir anlaşma imzalayacak.

Biden yönetiminden kıdemli bir hükümet yetkilisi, Biden’ın İsrail gezisinin ikinci gününde imzalanacak anlaşmanın iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini genişleteceğini belirtti. Yetkili, “Bu anlaşma oldukça önemli, İran’ın nükleer silah elde etmesine hiç bir zaman mahal vermeme taahhüdünü ve istikrarı bozan hareketlerine, özellikle de İsrail’e yönelik tehditlerine müdahale etmeye işaret ediyor” dedi.

Biden’ın bu haftaki Orta Doğu gezisinin hedeflerinden biri İran’ı, bir önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın feshettiği 2015 Nükleer Anlaşması’nı yeniden hayata geçirmeye ikna etmek. Trump’ın 2018’de anlaşmadan çekilerek İran’a yeniden ağır yaptırımlar başlatmasından yaklaşık bir yıl sonra Tahran da kısıtlamaları ihlal etmeye başlamıştı.

BIDEN: GÜÇ KULLANMAYA HAZIRIZ

Biden dün İsrail televizyonuna verdiği röportajda, 2015 anlaşmasının İran’ın nükleer bomba geliştirmesini önlemek için en iyi yol olduğunu belirtti ve “İran’ın şu anki durumundan daha kötü olacak tek şey nükleer silahları olması ve eğer anlaşmayı yeniden hayata geçirebilirsek onları yakından takip edebiliriz” dedi.

Biden aynı zamanda İran’a karşı “son çare” olarak güç kullanmaya açık olduğunu söyleyerek İsrail’in İran’ın “gerçek askeri bir tehdit” olduğuna dair endişelerine yanıt vermiş oldu.

İran, nükleer programının nükleer silah geliştirmeye yönelik olduğunu reddetse de ABD ve İsrail yıllardır Tahran’la ilgili üstü kapalı savaş imalarında bulunuyor. Tahran, ABD ve İsrail arasındaki anlaşmaya dair sorulara henüz yanıt vermedi.

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