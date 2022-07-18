ABD’de alışveriş merkezine silahlı saldırı

ABD'nin Indiana eyaletinde bir alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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ABD’de silahlı saldırılar sürüyor. Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde bulunan Greenwood Park Alışveriş Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yaralılar hastaneye kaldırılırken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Greenwood Polis Departmanı Şefi Jim Ison, olay sırasında öldürülen saldırganın tüfek ve çok sayıda mühimmatla alışveriş merkezine girerek, yemek katında ateş etmeye başladığını söyledi. Ison, ölenler arasında 12 yaşında bir kız çocuğun olduğunu belirtti.

Saldırganın olay yerindeki silahlı bir kişi tarafından vurulduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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