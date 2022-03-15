ABD’de evsizleri öldüren seri katil yakalandı

ABD'nin Washington ve New York kentlerinde evsizleri öldüren seri katil bu sabah erken saatlerde yakalandı. Seri katil, 3 Mart'tan itibaren iki kentte 2 kişiyi öldürülmüş, 3 kişiyi de yaralamıştı.

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Washington polisi bu sabah erken saatlerde açıklamak yaparak New York ve Washingtonda evsizleri uyurken öldüren seri katilin yakalandığını duyurdu. Polis açıklamasında, “Bu sabah erken saatlerde, polis güçleri şüpheliyi Washington kent merkezinde gözaltına aldı. Şu anda Cinayet Masasında sorgulanıyor” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

New York ve Washington kentlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi, 3 Marttan itibaren toplamda 2 kişiyi öldürmüş, 3 kişiyi yaralamıştı. Kurbanlarını evsizlerden seçen katili bulmak için New York kenti yetkilileri 70 bin dolar, Washington kenti yetkilileri ise 55 bin dolar ödül koymuştu.

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