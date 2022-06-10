ABD’de fabrikaya silahlı saldırı: 3 ölü

Silahlı saldırıların giderek arttığı ABD’de bir fabrikaya düzenlenen saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin Maryland eyaletinin kuzeyinde bulunan bir fabrikaya silahlı saldırı düzenlendi. Washington İlçesi Şerifi Douglas Mullendore basın toplantısında yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki saldırganın iş arkadaşlarına ateş açarak 3 kişiyi öldürdüğünü, 1 kişiyi de ağır yaraladığını bildirdi. Yaralılar, yakındaki hastaneye sevk edildi.

Polisle çatışan saldırgan, kaçmaya çalıştığı esnada yaralı halde polis tarafından yakalandı. Saldırı ile ilgili ayrıntı vermeyen Mullendore, saldırganın ve hayatını kaybedenlerin Smithsburg’daki Columbia Machine fabrikası çalışanları olduğunu söyledi. Mullendore ayrıca, saldırganın yarı otomatik bir tabancaya sahip olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan Columbia Machine sözcüsü, şirketin yetkililerle işbirliği içerisinde olduğunu söyledi.

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