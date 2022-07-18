ABD’de havalimanında 2 uçak çarpıştı: 4 ölü

ABD'nin Las Vegas Havalimanı'nda iki küçük uçağın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

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ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas Havalimanı’nda Piper PA-46 tip ile Cessna 172 hafif motorlu iki küçük uçak havada çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, “Edindiğimiz bilgilere göre, Piper PA-46 uçağı Cessna 172 ile çarpıştığı sırada inmeye hazırlanıyordu ve çarpışmanın ardından uçak, Piper 30-Right Pistinin doğusundaki açık araziye düştü” denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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