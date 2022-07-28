ABD’de iki partili sisteme son: Yeni siyasi parti kuruluyor

Kutuplaşmanın giderek arttığı ABD'de Forward (İleri) adıyla yeni bir siyasi parti kuruluyor. Eski Cumhuriyetçi ve Demokratların kuracağı yeni parti, iki partili sisteme tepki duyanların desteğini almayı umuyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’li eski Cumhuriyetçi ve Demokrat yetkililer, yeni bir siyasi parti kuracaklarını açıkladı.

Yetkililer, kurulacak partinin ülkede iki partili sistemden şikayetçi olan milyonlarca seçmene hitap etmeyi hedeflediğini belirtti. Yeni parti, son yıllarda ABD’de kutuplaşmanın iyice arttığı süreçte çıkmaza girdiği düşünülen iki partili sisteme karşı tepki olarak ortaya çıkan üç politik grubun bir araya gelmesiyle oluşacak.

Parti liderleri geçen yıl Gallup tarafından düzenlenen bir anketi kaynak göstererek Amerikalıların üçte ikisinin üçüncü bir partiye ihtiyaç olduğuna inandığını söylüyor.

CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRAT PARTİ’YE ALTERNATİF OLACAK

“Forward” isimli yeni partinin başlangıçta eski Demokrat başkan adayı Andrew Yang ve New Jersey’nin Cumhuriyetçi eski valisi Christine Todd Whitman olmak üzere iki eş başkanı olacak. Kurucu üyeler Reuters’a yaptıkları açıklamada, partinin ABD siyasetinde egemen olan Cumhuriyetçi ve Demokrat Partiler karşısında geçerli bir seçenek haline gelmesini umduklarını söyledi.

Partinin temel değerlerinin “büyüyen ekonomiyi yeniden canlandırmak” ve “Amerikalılara seçimlerde daha çok seçenek sunmak, gelecekle ilgili daha fazla söz hakkı vermek ve hükümete olan güveni artırmak” olduğu belirtildi.

Merkezdeki partinin henüz spesifik politikalara sahip olmadığı belirtilirken, bugün düzenlenecek etkinlikte “Amerika’nın karşı karşıya kaldığı büyük sorunları nasıl çözeceğiz? Sağ değil, Sol değil. İleri (Forward)” söylemine yer verilecek. Parti liderleri sonbahar döneminde birçok kentte etkinlikler düzenleyerek partilerini halka tanıtacak ve destek bulmaya çalışacak. Partinin 24 Eylül’de Houston’da resmi lansmanının gerçekleşmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir ABD'de korkutan ‘iç savaş' anketi

İlginizi Çekebilir ABD'de 'üçüncü yol'a destek büyüyor