ABD’de konser salonunda silahlı saldırı

ABD'nin Oregon eyaletindeki bir konser salonunun otoparkında gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin Oregon eyaletine bağlı Eugene kentindeki bir konser salonunun otoparkında silahlı saldırı dehşeti yaşandı.

Eugene Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre bir saldırganın ateş açması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis saldırganın peşine düştü. Bilgisi olanların polisi araması istendi. İHA

İlginizi Çekebilir ABD'li araştırmacılar patentsiz Covid aşısı üretti

İlginizi Çekebilir Rusya'dan ABD'ye 'işgal' yanıtı