ABD’de öğretmendi, IŞİD’in kadınlar taburunun komutanı olduğunu itiraf etti

ABD'de yaşayan ve ilkokul öğretmeni olarak çalışan 42 yaşındaki Allison Fluke-Ekren, IŞİD'in kadınlar taburunun komutanı olduğunu ve Amerikan topraklarına saldırılar düzenlemeyi planladıklarını itiraf etti. Bugün mahkemeye çıkan Ekren'in 20 yıl hapis cezası alması gündemde.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin Kansas eyaletinde yaşayan eski bir öğretmen olan Allison Fluke-Ekren, çıkarıldığı mahkemede, IŞİD’in kadın savaşçı taburunu komuta ettiğini ve ülkesine saldırılar düzenlemeyi planladığını itiraf etti.

Batı Virginia’da düzenlenen mahkemeye çıkan ve eski sınıf öğretmeni olan Allison Fluke-Ekren, Suriye’de, kendi kızı da dahil olmak üzere yüzü aşkın kadın ve kız çocuğuna askeri eğitim verdiğini itiraf etti.

2017’de ABD’den ayrılan Fluke-Ekren, kendisini ‘halifeliğin savunucusu’ olarak nitelerken, IŞİD için ölmeyi umduğunu çok kez dile getirmişti. Sonunda, Ocak ayında teröristlere maddi destek sağlama suçlamasıyla Virginia’ya getirilmeden önce Suriye’de kimliği belirsiz güçler tarafından alıkonularak 2021 yazında gözaltına alındı.

LİBYA’DAKİ SALDIRIYLA BAĞLANTILI

Fluke-Ekren, Suriye’deki rolünün yanı sıra ABD’nin Libya büyükelçisi de dahil olmak üzere dört ABD’linin ölümüne neden olan Bingazi’deki saldırılarla ilgili bağlantılarını da kabul etti. Mahkemeye sunulan belgelere göre, Fluke-Ekren’in Türk olan ikinci eşi Volkan Ekren de 2012’de Libya’nın Bingazi kentindeki Amerikan konsolosluk binasına saldırı düzenleyen Ensar el Şeria örgütünün bir üyesiydi.

Allison Fluke-Ekren’in bir süre Türkiye ve Mısır’da yaşadıktan sonra Suriye’ye gittiği, burada IŞİD’e katıldığı ve Rakka’da tümü kadınlardan oluşan Katibe Nusaybah taburuna komutanlık etmeye başladığı belirtiliyor.

ABD’YE SALDIRI PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

Fluke-Ekren’in buradaki asli görevinin kadınlara ve kız çocuklarına makineli tüfeklerden el bombalarına ve intihar yeleklerine dek silah kullanımı üzerine eğitim vermek olduğu öne sürüldü.

Suriye'de bulunduğu süre zarfında kadının, IŞİD üyelerine ABD'deki alışveriş merkezlerine saldırı düzenlemek istediğini, patlayıcı dolu bir aracı bir binanın otoparkına yerleştirmek istediğini ve çok sayıda insanın öldürülmediği saldırıların kaynak israfı olarak gördüğünü söylediği bilgisi de mahkeme belgelerine girdi.

ABD’li eski öğretmenin Ekim ayında yeniden mahkemeye çıkacağı açıklanırken, 20 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir Adana'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İlginizi Çekebilir Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi sona erdi: Olası Suriye operasyonu ile ilgili önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir Suriye operasyonu: Şam ve Moskova güçleri asker yığmaya başladı