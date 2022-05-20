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ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

ABD’nin Chicago kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı ve bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
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ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde dün akşam silahlı saldırı meydana geldi. Chicago polis sözcüsü Tom Ahern, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 10 kişinin yaralandığını söyledi.

Olay yerinde bir silahın ele geçirildiğini kaydeden Ahern, bir şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Yaralıların durumuna ilişkin açıklama yapılmadı. Bölgedeki Red Line tren hattında polis tarafından arama yapıldığı ve yolcuların tahliye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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