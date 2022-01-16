ABD’de sinagogda yaşanan rehine krizi sona erdi

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kenti yakınlarında bir sinagogda rehin alınan 4 kişi kurtarıldı.

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Söz konusu kişilerin Cumartesi sabahı ayin sırasında rehin alındığı ve aralarında sinagog hahamının da olduğu kaydedildi.

Rehine krizi sona ermeden önce silah ve patlama sesleri duyuldu. Daha sonra da saldırganın öldüğü açıklandı.

Öncesinde Federal Soruşturma Bürosu FBI'dan uzmanlar olayın sorumlusuyla saatlerce süren müzakereler yürüttü.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, olay ayin canlı yayınlandığı sırada meydana geldi. Bir kişi olay başladıktan 6 saat sonra serbest bırakılmıştı.

Kurtarma ekipleri sinagoga girdi ama saatler süren rehine krizinin nasıl sona erdiği, saldırganın nasıl öldüğü netleşmiş değil.

Rehine olayını başlatan kişi Aafia Siddiqui'nin serbest bırakılmasını istiyordu. Siddiqui, Pakistanlı bir nörolog, Amerika'da 86 yıl hapis cezasıyla cezaevinde.

Siddiqui, Afganistan'da tutukluyken Amerikalı askeri yetkilileri öldürmeye çalışmaktan suçlu bulunmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden olayın sona ermesinin ardından yazılı bir açıklamayla güvenlik güçlerine teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Twitter hesabından yaptığı açıklamada durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Bennett, olayın Yahudi karşıtlığının hala mevcut olduğunu gösterdiğini ve bununla dünya genelinde mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

Olayın sorumlusunun kimliği açıklanmadı ancak bazı kaynaklar İngiliz vatandaşı olduğunu belirtiyor.

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