ABD’de Ukrayna için 13,6 milyar dolarlık yardım fonu hazırlığı

ABD Kongresi liderleri Ukrayna için 13,6 milyar dolarlık, corona virüsüyle mücadele için de 15,6 milyar dolarlık fon oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.

Sozcu.com.tr

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ABD Kongresi’nde her iki partinin liderleri Ukrayna için 13,6 milyar dolarlık acil durum yardım fonu, corona virüsüyle mücadele için ise 15,6 milyar dolar fon oluşturulması konusunda anlaştı.

Anlaşma kapsamında savunma ve savunma dışı ihtiyari harcamalara 1,5 trilyon dolar bütçe ayrılacak ve bu 30 Eylül’e kadar federal hükümet giderlerini de kapsayacak.

ABD Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Rosa DeLauro “Ukrayna’da yaşanan gelişmeleri ve haberleri görmezden gelemeyiz. Bu yasa Rusya’nın kışkırtılmamış saldırganlığına ve Ukrayna’yı işgaline karşılık veriyor” dedi. Kongrenin teklifi yasalaştırmak için cuma günü gece yarısına kadar vakti bulunuyor.

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