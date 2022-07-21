ABD’deki Yunan lobisi, şimdi de Erdoğan’ın Tahran ziyaretini eleştirdi

Bir süredir ABD’nin Türkiye’ye F-16 satmaması için lobi faaliyetlerini sürdüren ABD Kongresi’ndeki Yunan lobisi üyeleri, son olarak da yayınladıkları açıklamayla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tahran’da Rus ve İranlı liderlerle görüşmesini hedef aldı.

Sozcu.com.tr

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ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye karşıtı üyeleri Chris Pappas ve Nicole Malliotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Tahran ziyaretinin “ABD'nin Türkiye'ye savaş uçağı satmaması gerektiğini ortaya koyduğunu” savundu. İki milletvekili, yayınladıkları ortak açıklamada Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle görüntülerine atıfta bulunarak “Bir fotoğraf 1000 kelimeye bedeldir. Erdoğan, Putin ve Reisi arasındaki toplantı, Biden yönetimine ve Kongre'ye Türkiye'nin güvenilmez ve güvenilmemesi gereken bir ülke olduğu konusunda net bir mesaj vermelidir” ifadelerini kullandı.

ABD'deki Yunan lobisinin önde gelen iki ismi, ABD Kongresi üyelerine seslenerek “Meslektaşlarımızı, ABD askeri teçhizatının Türkiye'ye satılmasını engelleme yönündeki çabalarımızı desteklemeye çağırıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Astana süreci kapsamında düzenlenen Suriye zirvesi için Tahran’da Putin ve Reisi ile bir araya gelmişti.

F-16 SATIŞINI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Türkiye’nin geçen ay Finlandiya ile İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarını geri çekmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’ye F-16 satılmasını desteklediğini açıklamıştı. Biden’ın satışa yeşil ışık yakmasının ardından harekete geçen ABD'deki Yunan lobisi, ABD yönetiminin Türkiye’ye F-16 satışını şarta bağlayan bir yasa değişikliği teklifinde bulunmuştu.

Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçakları ile F-16 modernizasyon kitlerinin satışını kısıtlayan bu teklif, geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada kabul edilmişti. Tasarıya göre Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olacağını onaylaması ve Ankara'nın da Yunan hava sahasını bu uçaklarla ihlal etmeyeceğini garanti etmesi gerekiyor.

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