ABD’den Baltık ülkelerine “Silah gönderin” onayı

ABD'nin çok okunan gazetelerinden Wall Street Journal, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim ile ilgili dikkat çekici bir gelişmeyi okurlarına duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Wall Street Journal, Moskova-Kiev hattında gerilim tırmanırken ABD Başkanı Joe Biden’ın Estonya, Letonya ve Litvanya’ya Ukrayna’ya silah gönderme konusunda yeşil ışık yaktığını yazdı.

ABD’li yetkililere dayandırılan haberde, Washington yönetiminin NATO üyesi üç ülkeye silah ve askeri teçhizat desteği yapmasına izin verdiği belirtildi. Bu onay ile birlikte Estonya, Letonya ve Litvanya, Javelin tanksavar ve Stinger hava savunma sistemlerini Kiev hükümetinin kullanımına alabilecek.

Öte yandan ABD’nin Ukrayna’ya tamiratı doğu Avrupa ülkesinde gerçekleşen ve normalde Afganistan’a gönderilmek üzere hazırlanan beş adet Rus yapımı Mi-17 nakil helikopterinin de Ukrayna’ya tesis edileceği de kaydedildi.

ABD Kongresi’nin bu konuda bilgilendirildiği de belirtildi. Wall Street Journal’a konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “ABD ve müttefikleri ve partnerleri birlikte Ukrayna’ya güvenlik desteği sağlamak için bir arada” açıklamasını yaptı.

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