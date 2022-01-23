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ABD’den dikkat çeken Ukrayna hamlesi! ‘Tahliye edecekler’

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’nin Kiev Büyükelçiliğindeki görevli personelinin ailelerinin pazartesi günü en kısa sürede Ukrayna’dan tahliye etmeye başlayacağı iddia edildi.

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ABD’den dikkat çeken Ukrayna hamlesi! ‘Tahliye edecekler’

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim devam ederken, ABD'nin Kiev Büyükelçiliğindeki görevli personelinin ailelerini Ukrayna'dan tahliye edeceği iddia edildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Dışişleri Bakanlığının, Kiev Büyükelçiliğindeki görevli personeline ailelerinin pazartesi günü en kısa sürede Ukrayna'dan tahliye etmesi yönünde talimat verdiği öne sürüldü.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Haberlerde ayrıca, gelecek hafta Dışişleri Bakanlığının ABD vatandaşlarına Ukrayna’dan ticari uçuşlarla ayrılmaları tavsiyesinde bulunmasının beklendiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu tahliye haberleri hakkında henüz resmi açıklama yapmadı.

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