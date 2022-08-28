ABD’den Gülşen açıklaması

ABD, hafta içinde tutuklanan Gülşen ile ilgili bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçen hafta içinde tutuklanan Gülşen uluslararası kamuoyunun gündeminde… Ünlü şarkıcı hakkında bir açıklama da ABD’den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Gülşen’in tutuklanması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dört ay önce sahneye çıktığı sırada İmam Hatipliler hakkında söylediği sözler sebebiyle Gülşen’in tutuklanmasından rahatsızlık duyulduğunu belirten yetkilinin sözlerini Reuters haber ajansı aktardı.

Açıklamada, “ABD, Türkiye’de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye’yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz” ifadesi kullanıldı.

Dört ay önce konserinde imam hatipliler ile ilgili sözleri sonrasında soruşturma başlatılan Gülşen, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir Gülşen'in tutuklanması dünyada gündem oldu: 'Türkiye'nin Madonna'sı'

İlginizi Çekebilir Dünya basını Gülşen'in tutuklanmasını nasıl gördü?