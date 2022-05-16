ABD’den kanlı saldırı sonrasında 180 manifestoya inceleme

Tam askeri teçhizatlı ve canlı yayın kamerası takan 18 yaşındaki katilin süpermarkette nefret dolu bir saldırıda 10 kişiyi öldürüp üç kişiyi yaraladıktan sonra FBI 180 sayfalık manifestoyu incelemeye aldı.

Tayfun HOPALI / ABD

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ABD, Buffalo’da yaşanan terör saldırısının şokunu yaşıyor… Buffalo polisi önceki gün vurulan 13 kişiden 11’inin Afro-Amerikan olduğunu söyledi. 18 yaşındaki zanlı Payton Gendron cinayetle suçlandı ve yetkililer önümüzdeki günlerde ek suçlamaları değerlendireceklerini söyledi.

Saldırganın geçen yıl lisesinde bir saldırı tehdidinde bulunduğu ve bunun sonucunda akıl sağlığı değerlendirmesine sevk edildiği ortaya çıktı. Olay, o sırada devlet yetkilileri tarafından incelendi ama bir sonuç çıkmadı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili manifestonun komployu detaylandırdığını söyledi. Belge, ABD’nin yalnızca beyaz insanlara ait olduğu ve diğerlerinin saldırının amacı olan güç veya terörle ortadan kaldırılması gerektiği inancını benimsiyordu.

Yetkili, Gendron’un beyaz üstünlükçü ideolojileri ve ırk temelli komplo teorilerini destekleyen web sitelerini defalarca ziyaret ettiğini söyledi.

Hochul, Buffalo’daki True Bethel Baptist Kilisesi’ndeki bir ayinde yaptığı açıklamada, Cumartesi günkü saldırının “rastgele bir şiddet eylemi olmadığını” söyledi.

Hochul yaptığı açıklamada, “İnternet üzerinden nefret ve beyaz üstünlüğün seslerini susturmalıyız” dedi.

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