ABD’den korkunç iddia: Ailelerini öldürmeyi planlıyorlar

Rusya'nın Ukrayna'daki ilerleyişi sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan bir istihbarat dikkat çekti. ABD, Rusya'nın, Ukrayna ordusundaki askerleri yıldırmak ve savaşı bırakmalarını sağlamak için ailelerini öldürmekle tehdit ettiklerini öne sürdü.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üçüncü gününde ülkede çatışmalar şiddetlenirken, ABD’den korkutucu bir iddia ortaya atıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun, Putin’in birliklerine teslim olmayan Ukraynalı askerlerin aile üyelerini öldürmekle tehdit etmeyi planladığını öne süren istihbarat paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı’na göre, Putin’in tehdidi, Rusya’nın Ukrayna askerlerini geri çekilip teslim olmalarına neden olan bir dezenformasyon kampanyasının ardından ortaya atıldı.

İddiaya göre, Rusya, Ukraynalı askerleri aile bireylerini öldürmekle tehdit edecek. Bu fikir, nihayetinde diğer Ukraynalı askerlerin kafasında şüphe uyandıracak ve muhtemelen onları, teslim olmaya teşvik edecek…

‘RUSYA PLANLAR GELİŞTİRİYOR’

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus ordusu tarafından Ukrayna halkına karşı yaygın insan hakları ihlallerinin de yaşandığını söyledi.

Blinken önceki gün yaptığı açıklamada, “Bütün kanıtlar Rusya’nın Kiev’i kuşatma ve tehdit etme niyetinde olduğunu gösteriyor ve Moskova’nın Ukrayna halkına yaygın insan hakları ihlalleri uygulamak için planlar geliştirdiğine inanıyoruz” dedi.

Ukrayna dışişleri bakanı, insan hakları ihlalleri tehlikesi ile ilgili olarak ABD’ninkine benzer bir mesaj paylaştı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukraynalıları kasıtlı olarak saldırgan olarak gösterecek sahte bayrak operasyonları olabileceği uyarısında bulundu.

‘SAHTE BAYRAK OPERASYONU PLANLIYORLAR’

İstihbarata göre Rusya, Ukraynalıları ‘insanlıktan çıkarmak’ ve Ukrayna’yı insanlık dışı eylemlerle suçlamak için büyük bir sahte bayrak operasyonu planlıyor. Kuleba, bu konuyla ilgili olarak ‘sahte propagandalara itibar etmeyin’ açıklaması yaparken, “Biz, Rusya’nın aksine anaokullarını ve sivilleri hedef almıyoruz.” dedi.

Öte yandan, ABD’li bir kaynak da CNN’e, Moskova’nın çok sayıda Ukrayna askerinin Rus kuvvetlerine teslim olduğunu öne sürecekleri bir dezenformasyon kampanyası yürütmeye odaklandığını söyledi.

Yetkili, “Rusya’nın Ukrayna askerlerini vazgeçirmeyi ve dezenformasyon yoluyla teslim olmaya teşvik etmeyi planladığından endişeliyiz. Aldığımız bilgiler, Rusya’nın Ukrayna birliklerinin geniş çapta teslim olduğuna dair yanlış haberler yayınlayarak bir dezenformasyon kampanyası oluşturduğuna işaret ediyor.’ dedi.

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