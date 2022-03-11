ABD’den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle

ABD Senatosu, Ukrayna'ya 1.5 trilyon dolarlık bütçeye onay verdi. Bütçede 13.6 milyar dolar Ukrayna'ya yardıma gidecek.

Sozcu.com.tr

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ABD’de Senato, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısına misilleme olarak yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık destek bütçesine onay verdi.

Rusya’nın saldırıları sonrasında yapılan oylamada onaylanan bütçenin 13.6 milyar doları Ukrayna’ya insani yardıma gidecek.

Senatoda 68 evet, 31 hayır oyu çıkarken Cumhuriyetçiler de bütçede savunma bütçesindeki artıştan memnun olduklarını duyurdu. Pentagon’un bütçesi 743.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

“İLK BÜTÇENİN İKİ KATINDAN DA FAZLA”

Demokrat senatör Chuck Schumer, “Ukraynalılar canları için şeytani Vladimir Putin’le savaşırken onlara destek olmak için verdiğimiz sözü tutuyoruz. Yaklaşık 14 milyar dolarlık acil yardım paketi, ABD yönetiminin ilk olarak talep ettiği miktarın iki katından da fazla” dedi

Senatör Mitch McConnell yaptığı konuşmada, “Barışın yolu ABD gücünden geçiyor. Bunun gerçek olduğunu hepimiz biliyoruz ve dolayısıyla bütçemiz de bu şekilde gelişti” ifadesini kullandı.

ABD kamuoyunun yakından takip ettiği yasa, Biden’ın imzalamasından sonra yürürlüğe girecek.

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