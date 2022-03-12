ABD’den Rusya’ya Kuzey Kore yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze geliştirme faaliyetlerinde katkısı bulunduğu gerekçesiyle 3 Rus şirketine ve ilgili 2 kişiye yönelik yaptırım uygulanacağını duyurdu.

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Bu yılın başından bu yana 9 füze denemesi gerçekleştirerek, nükleer silah programına yeniden hız kazandıracağının sinyalini veren Kuzey Kore’ye yönelik Rus şirketlerin desteği ABD’yi harekete geçirdi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang’ın füze geliştirme faaliyetlerinde katkısı bulunduğu gerekçesiyle 3 Rus şirketine ve ilgili 2 kişiye yönelik yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

ABD Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek, küresel güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturan balistik füzeleri fırlatmaya devam ettiğini” belirtti.

Nelson, yaptırımların Pyongyang’ın balistik füze sistemleri için bileşen tedarik etmesine yardım eden Rusya merkezli kişi ve kuruluşlardan oluşan bir ağı hedef aldığını ifade etti.

Yaptırımların, Kuzey Kore savunma sanayii ile ilişkisi bulunan bir tedarik acentesine yardım ettiği belirtilen Rus şirketi “Apollon OOO” ve şirketin bir yöneticisi dahil 3 şirket ve 2 kişiyi kapsayacağı öğrenilirken, yaptırımlar kapsamında belirlenen kişi ve şirketlerin ABD’deki varlıklarının bloke edileceği aktarıldı.

Pyongyang’dan 9 deneme

Kuzey Kore hükümeti, bu yıl 9 farklı füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimin artmasına neden olmuş, 27 Şubat ve 5 Mart’ta yapılan son 2 denemenin kıtalararası balistik füze olduğunun açıklanması endişeleri artırmıştı. ABD hükümeti ise, Kuzey Kore’nin son denemelerinin ardından Pyongyang’a yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.

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