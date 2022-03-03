ABD’den Rusya’ya yeni yaptırım! Peskov da listede

Beyaz Saray, ABD’nin Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 19 oligark ve 47 aile üyesi ile yakın iş arkadaşlarını yaptırım listesine aldığını ve bu kişilere vize kısıtlaması uygulayacağını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Biden yönetimi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov başta olmak üzer 19 oligark ve aile üyelerine yaptırım uygulanması kararı aldı.

Daha önce de Avrupa Birliği’nin yaptırım uyguladığı oligarklara karşı ABD de, seyahat yasaklarının da dahil olduğu kapsamlı bir yaptırım paketi hazırlandığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus oligarklara yönelik yaptırımın Putin’i sıkıştırmak için olduğunu söyledi ve listede yer alan isimlerin son olmayacağını söyledi.

Psaki, “Yaptırım uygulanan kişilerin en büyük özelliği Putin’e yakın olmaları. Sıkıntıyı onun hissetmesini istiyoruz, etrafındaki insanların da sıkıştığını hissetmesini istiyoruz” dedi.

Yaptırıma ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Biden, özel jetleri, lüks daireleri ve yatları da dahil olmak üzere Rus oligarklarının kazancının peşinde olduğunu vurguladı.

BIDEN, PUTİN İLE GÖRÜŞMEYECEK

Psaki ayrıca, Putin ile Biden arasında herhangi bir görüşmenin yakın bir zamanda olmayacağını belirtti. Psaki “Bununla ilgili bir değerlendirme yapamam. Şimdi zamanı değil” dedi.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Putin'den açıklama: Tespit ettiğimiz bütün hedeflere ulaşıldı