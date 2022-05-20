ABD’den Türkiye açıklaması: Desteğe hazırız

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, ABD’den konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili endişelerinin detaylı bir şekilde ele alınıp giderilebileceğini söyledi.

Sullivan, başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuyu doğrudan görüşmeyi planladıklarını ve Washington'ın bu süreci desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Jake Sullivan, “Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen Türkiye'nin kaygılarının ele alınıp çözülebileceğine inanıyoruz” dedi. Biden'ın konuyla ilgili Erdoğan'la doğrudan temas kurma planı olup olmadığı sorusunu Sullivan, “Şu anda yok” diye yanıtladı.

Biden dün İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım başvurularına desteğini açıklamak için iki ülkenin liderleriyle Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarını ifade ederek, “Finlandiya’nın her zaman Türkiye ile iyi ilişkileri olmuştur. Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişesini gidermeye açığız. Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız, teröre destek vermiyoruz” demişti.

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