Abone Ol

ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı

Ukrayna'da siyasi parti Gosol'un lideri Kira Rudik, ABD'nin 1400 Stinger uçaksavar ve 6 bin 500 Javelin tanksavar füzesi gönderdiğini duyurdu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
ABD’den Ukrayna’ya silah yardımı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde dördüncü aya girilirken, ABD, Ukrayna’ya askeri yardımı hızlandırdı.

Rudik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Ukrayna’ya 1400’den fazla Stinger sistemi ve 6 bin 500 Javelin sistemini devretti. Yayınlanan liste yardımı, anti-zırh sistemleri, dronlar, obüsler, Mi-17 helikopterleri, Zıpkın sistemlerini içeriyor. Teslim edilen her şey, amacına uygun olarak kullanılacaktır” dedi.

Üst düzey İngiliz general uyardı: Savaşa hazırlanın! İlginizi Çekebilir Üst düzey İngiliz general uyardı: Savaşa hazırlanın! Açıklama geldi: Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler başlayabilir İlginizi Çekebilir Açıklama geldi: Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler başlayabilir

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster