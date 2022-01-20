AB’den Rusya açıklaması: Büyük yaptırımlar devreye girer

Dünya liderleri son haftalarda yaptıkları açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının an meselesi olduğunu vurgulamaya devam ederken, Avrupa Birliği'nden "olası bir saldırı" için açıklama geldi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya karşı herhangi bir saldırı olması durumunda “büyük” ekonomik ve mali yaptırımları devreye sokabileceklerini söyledi.

Von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, “Durum kötüleşirse, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne yönelik başka saldırılar olursa, büyük ekonomik ve mali yaptırımlarla karşılık veririz. Transatlantik topluluğu bu konuda kararlıdır.” dedi.

‘SALDIRILAR OLURSA HAZIRLIKLIYIZ’

Von der Leyen “Rusya’nın Avrupa’yı etki alanlarına bölme girişimini kabul etmiyoruz” ifadelerinde bulunurken, “Saldırılar olursa hazırlıklıyız” dedi.

Dün de ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini ve olası bir işgalin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir felaket olacağını söylemişti. Biden açıklamasında Batı'nın birlikte hareket etmeye devam etmesini isterken olası bir saldırı durumunda Moskova'ya karşı birlik olunması çağrısında bulunmuştu.

BÖLGEDE NE OLUYOR?

Her şey 2014 yılında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimle başladı… Rusya, Ukrayna'ya bağlı Kırım'ı ilhak etti. Tansiyonun yüksek olduğu dönemde Batı ülkeleri Rusya'ya yaptırım kararı alırken, Rusya-Ukrayna sınırındaki Donetsk'te de Moskova'nın desteğiyle Rus ayrılıkçılar Ukrayna ordusu ile savaşa başladı.

Bölgede Rus ayrılıkçıların etkisi ve kontrolü devam ederken Ukrayna aradan geçen 8 yıldır topraklarını geri almaya çalışıyor.

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