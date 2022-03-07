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AB’den Ukrayna’nın üyelik başvurusuyla ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın üyelik başvurusunu önümüzdeki günlerde ele alacaklarını belirtti.

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AB’den Ukrayna’nın üyelik başvurusuyla ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili açıklama yaptı.

Michel, Ukrayna’nın üyelik başvurusunu önümüzdeki günlerde ele alacaklarını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın AB’ye katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzalamıştı.

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