AB’den Ukrayna’nın üyelik başvurusuyla ilgili açıklama
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ukrayna'nın üyelik başvurusunu önümüzdeki günlerde ele alacaklarını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından Ukrayna'nın üyelik başvurusuyla ilgili açıklama yaptı.
Michel, Ukrayna’nın üyelik başvurusunu önümüzdeki günlerde ele alacaklarını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 Şubat’ta Ukrayna’nın AB’ye katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzalamıştı.