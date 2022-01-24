AB’den Ukrayna’ya 1.2 milyar euroluk acil yardım paketi hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna sınırına 100,000 asker konuşlandırmasından sonra iki ülke arasındaki anlaşmazlığın etkilerini hafifletmek için Kiev yönetimine 1.2 milyar euroluk mali destek paketi sağlamayı planladığını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde Rusya ile büyük bir gerilim yaşayan Ukrayna’ya bir destek de Avrupa Birliği’nden geldi…

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Komisyon 1.2 milyar euroluk yeni bir acil durum makro mali yardım paketi sağlamayı teklif edecek” dedi.

Leyen, “Bu paket, şu anda Ukrayna’nın anlaşmazlığa bağlı oluşan mali ihtiyaçlarındaki ani yükselişin üstesinden gelmesine yardımcı olacak” diye belirterek, paketin en kısa zamanda onaylanması konusunda Avrupa Konseyi’ne güvendiğini ifade etti.

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