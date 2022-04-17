AB’den Ukrayna’ya 45 milyon euro insani yardım

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya 45 milyon euroluk ek insani yardım gönderme kararı alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, “Ağır çatışmalar ve füze saldırıları kritik sivil altyapıyı yok etmeye devam ederken, Ukrayna’daki insani ihtiyaçlar son derece yüksek. Erişim ve güvenlik kısıtlamalarına rağmen, AB insani ortakları Ukrayna’nın farklı bölgelerindeki savunmasız insanlara yardım sağlıyor” denildi.

Açıklamada, toplam 50 milyon euro insani yardımın 45 milyonunun Ukrayna için, 5 milyonunun ise Moldova için gönderileceği aktarıldı.

SALDIRILARA HAZIRLANMALIYIZ

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, “Milyonlarca insan hareket halinde, aktif savaş bölgelerinde mahsur kaldı. Ukrayna’daki ihtiyaçlar şimdiden çok büyük. Şimdi Rusya’nın özellikle doğuda Ukrayna’ya yönelik acımasız saldırılarının daha da artmasına hazırlıklı olmamız gerekiyor” dedi.

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