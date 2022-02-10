ABD’li Kongre üyesi Gestapo’yla gaspaço çorbasını karıştırdı
Cumhuriyetçi Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Nazilerin gizli polis teşkilatı Gestapo’yla İspanya mutfağının ünlü soğuk çorbası gaspaço'yu birbirine karıştırdı.
ABD'de aşırı sağcı Kongre üyesi Marjorie Taylor Greene, Hitler'in gizli polis örgütü Gestapo'yu İspanya mutfağının ünlü soğuk çorbası gaspaço ile karıştırarak alay konusu oldu.
Kongre binasında görev yapan polisleri eleştiren Greene, “gaspaço polisi” ifadesini kullanınca sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.
Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Greene, “gaspaço polislerinin Kongre üyelerini, faaliyetlerini ve ABD'lileri gizlice takip ettiğini” söyledi.
Greene'nin Almanya'da Nazi döneminde görev yapan acımasız gizli polis teşkilatı Gestapo'yla çorbayı birbirine karıştırması dikkat çekti.
Sosyal medyada birçok kişi, Greene'e “gaspaço çorbasının peşini bırak” diye takıldı.
Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Covid-19 karşıtı çıkışları nedeniyle yanlış bilgi yaydığı için sosyal medya platformu Twitter'daki hesabı askıya alınmıştı.