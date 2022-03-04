ABD’li senatörden Putin’e suikast çağrısı

ABD'de Cumhuriyetçi partiden Senatör olan Lindsey Graham, Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı. Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "suikast" iması yaptı.

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ABD’li Senatör Lindsey Graham Perşembe gecesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi halkı tarafından suikaste uğraması gerektiğini söyledi ve bunun Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yol açtığı krizi sona erdirmenin tek yolu olacağını öne sürdü.

ABD merkezli Fox News’da bir programa katılan Graham iddiasını ilk olarak burada dile getirirken daha sonra sosyal medya hesabına taşıdı. Hem Julius Caesar’ın ihanetine hem de 1944’te Adolf Hitler’i öldürmeye yönelik başarısız bir komplonun mimarına atıfta bulunan Graham, Twitter üzerinden Putin’e yönelik sözlerini yineledi.

Graham, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, “Rusya’da Brutus var mı? Rus ordusunda daha başarılı Albay Stauffenberg var mı?” diye sordu. ABD’li Senatör, “Bunun sona ermesinin tek yolu, Rusya’daki birinin bu adamı görevden almasıdır. Ülkenize ve dünyaya büyük bir hizmet yapmış olursunuz.” ifadelerinde bulundu.

Graham, bir sonraki mesajında ise, olanları düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunu belirtirken, “Söylemesi kolay, yapması zor. Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz.” çağrısında bulundu.

Graham, ABD Hava Kuvvetleri’nde ve ardından yedeklerde otuz yıldan fazla bir süre avukat olarak görev yaptı. Cumhuriyetçi Parti içinde askeri ve dış politika konularında etkili bir ses olarak görülüyor.

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