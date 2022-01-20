ABD’nin Afganistan’da sivilleri vurduğu görüntüler ortaya çıktı

New York Times gazetesi, ABD ordusunun Kabil'de sivilleri vurduğu görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Suriye ve Afganistan gibi bölgelerde SİHA ve İHA kullanarak sivilleri vurduğuna dair iddiaların arttığı bir dönemde New York Times gazetesi Kabil’de bir İHA’nın çektiği çarpıcı görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası kapsamında görülen dava sonucunda video görüntülerine ulaşan New York Times, SİHA’ların Kabil’de aralarında 7 çocuğun da bulunduğu 10 kişiyi öldürdüğü video kaydını yayınladı. Geçen yıl çekilen görüntülerde ABD’ye ait insansız hava araçları bazı “hedefleri” vururken görülüyor.

Fakat videoların bulanık olması, “ABD askerleri ölüm-kalım meselelerini bulanık ve belli belirsiz kanıtlara dayanarak alıyor” iddialarında doğruluk payı bulunduğunu gözler önüne serdi.

29 Ağustos 2021’de, Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinden sonra çekilen görüntülerde ABD’nin iki SİHA aracılığıyla saldırıyı gerçekleştirdiği görülüyor. MQ-9 Reapers model insansız hava araçlarının sivillere saldırdığı anlar da kamera kayıtlarına yansıyor.

Afganistan’daki Kabil Havalimanı’nda geçen yıl yaşanan ve aralarında 13 ABD askerinin de bulunduğu en az 182 insanın yaşamını yitirdiği intihar saldırısından 3 gün önce yaşanan saldırıda, ABD askerlerinin IŞİD-K isimli terör örgütünü hedef aldığı tahmin ediliyor.

Bulanık ve çözünürlüğü iyi olmayan videoların birinde ısı detektörüne sahip bir kamera bir otomobili takip ediyor. Saldırıdan önce çocuklar sokakta yürürken, patlamadan sonra ise mahallede panik yaşanıyor.

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