ABD’nin eski NATO Büyükelçisi’nden Türkiye analizi: Erdoğan ‘zor müttefik’

Son dönemde İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazları, Ukrayna tahıl anlaşması ve Suriye’ye olası operasyon nedeniyle uluslararası kamuoyunda öne çıkan Türkiye’nin dış politika hamleleri dış basında da dikkat çekiyor. ABD’nin eski NATO Büyükelçisi Ivo Daalder, Türkiye’yle ilgili analizinde Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye’nin dış politikadaki saldırgan hamlelerinin yepyeni bir düzeye ulaştığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD'nin eski NATO Büyükelçisi Ivo Daalder, Politico sitesinde Türkiye'nin son dönemdeki dış politikasını ele aldığı bir analiz yazısı yayınladı. Şu anda Chicago Küresel İlişkiler Konseyi Başkanı olan Daalder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “zor bir müttefik” haline geldiğini ancak Türkiye'nin NATO için stratejik öneminin çok açık olduğunu ifade etti.

“Türkiye: Beraber yaşamak zor, onsuz yaşamak neredeyse imkansız” başlıklı yazıda, Erdoğan'ın geçen ay Batı'nın düşmanı olan Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yle bir araya geldiği, birkaç gün sonra da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Ukrayna tahıl anlaşması imza törenine katıldığı hatırlatıldı. Erdoğan'ı “birdenbire değişen” bir lider olarak tanımlayan Daalder, Türkiye'nin diplomatik alandaki bozucu etkisine karşın doğu ve batıdaki farklı aktörlerle olan yakın ilişkilerinin ülkeye siyasi açıdan büyük değer kazandırdığını vurguladı.

‘GÜVENİLİR MÜTTEFİK OLMAKTAN UZAKLAŞTI’

NATO'nun en büyük ikinci büyük askeri gücü olmasına karşın Türkiye'nin son yıllarda “güvenilir bir müttefik olmaktan uzaklaştığı” yorumunun yer aldığı yazıda, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasıyla Türkiye'nin saldırgan hamlelerinin yepyeni bir düzeye ulaştığı belirtildi. Erdoğan ülke içinde muhalefeti susturmaya çalışırken ve gazetecileri hapse atarken, ABD merkezli Freedom House'a göre Türkiye'nin “özgür olmayan” tek NATO ülkesi olduğu ifade edildi.

TÜRKİYE’Yİ NATO’DAN ÇIKARMA TARTIŞMASI

2009-2013 yılları arasında ABD'nin NATO'daki Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Ivo Daalder, dış politikada Türkiye'nin giderek artan dengesiz davranışlarının güvenilirliğiyle ilgili soru işaretlerini de artırdığını yazdı.

Yazıda Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemi almasına ve Yunanistan'la son dönemde yaşanan gerilime de dikkat çekildi. Analizde “NATO içinde de Erdoğan zaman zaman yıkıcı bir rol oynuyor, ittifakın fikir birliğine bağlı olmasından yararlanarak istediğini elde etmeye çalışıyor ya da anlaşmayı veto ediyor” yorumuna yer verildi. Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilk başta yönelttiği itirazların ardından NATO içinde Türkiye'nin ittifaktan çıkarılması yönünde seslerin yükseldiği de belirtildi.

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