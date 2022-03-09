ABD’yle yıllar sonra masaya oturan Venezuela, 2 ABD’li tutukluyu serbest bıraktı

ABD’nin Venezuela’ya petrol yaptırımlarını hafifletmek için ülkeye sürpriz bir şekilde heyet göndermesinin ardından, Venezuela ülkede tutuklu iki ABD’liyi serbest bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Venezuela, ABD'yle düzenlenen görüşmelerin ardından ülkede tutuklu en az iki ABD'liyi serbest bırakma kararı aldı.

Karar, ABD'nin gergin ilişkilere sahip olduğu ve yaptırım uyguladığı ülkeye sürpriz bir şekilde heyet göndermesinin ardından geldi. Rusya'dan enerji ithalatını yasaklayan ve enerji alanında farklı alternatifler arayan ABD'nin 3 yıl önce diplomatik ilişkileri sonlandırdığı Venezuela'yla petrol yaptırımlarını hafifletmek için görüşme gerçekleştirmesi dikkat çekmişti.

ABD heyetinin Venezuelalı yetkililerle yaptığı ve “olumlu geçtiği” belirtilen görüşme, Joe Biden yönetiminin Ukrayna işgali sonrası Rusya'yla yakın ilişkilere sahip ülkelerle yakınlaşma hamlesinin bir parçası olarak yorumlanmıştı.

Venezuela'nın solcu Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yla ABD heyeti arasındaki görüşme, iki ülke ilişkilerinde “dönüm noktası” olarak da nitelenmişti.

“GÖRÜŞMELERİN PARÇASI DEĞİL”

ABD'li yetkililer, tutuklularını salıverilmesinin, eski Başkan Donald Trump döneminde yasaklanan Venezuela'dan ABD'ye petrol satışının yeniden başlaması yönündeki görüşmelerin bir parçası olmadığını belirtti.

ABD yönetiminde yapılan açıklamada, serbest bırakılan kişiler arasında Venezuela petrol şirketinin 2017'de tutuklanan ABD kolunun yöneticisi Gustavo Cárdenas ve terör suçlamasıyla hapse atılan Küba asıllı Jorge Alberto Fernández'in bulunduğu belirtildi.

Venezuela'da en az 8 ABD'li hala terör ve zimmete para geçirme gibi suçlamalarla hapis yatıyor.

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