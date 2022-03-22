Abramoviç’in personeli bir ay sonra karaya ayak bastı

Muğla’nın Bodrum ilçesine dün akşam saatlerinde Ukraynalıların protestoları eşliğinde gemi yanaşma iskelesine demirleyen Rus milyarder Roman Abramoviç’in ultra lüks yatı MY Solaris'in personeli yaklaşık bir ay sonra Bodrum’da karaya ayak bastı. Yat personeli bugün rıhtıma çıkarak yürüyüş yaptı.

Yaşar ANTER

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Rusya- Ukrayna savaşının ardından özel mülklerinin önemli bölümünü AB ülkelerinden uzaklaştırmaya başlayan Rus milyarder Roman Abramoviç'in dün akşam saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine demirleyen yatın personeli bugün bir ay sonra ilk kez karaya ayak bastı. Yatta 68 personel bulunuyor.

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi Mantar Burnu'ndaki gemi yanaşma iskelesine demirlerken Ukrayna Optimist Milli Takım sporcu ve antrenörlerinin bayraklı ve botlu protestosu ile karşılaşan yatın personeli bu sabah saatlerinde yattan ayrılarak yaklaşık bir ay sonra karaya ayak basarak rıhtımda yürüyüş yaptı.



Haftalardır Akdeniz'de dolaşan ve ardından Bodrum'a demirleyen yattaki personelin bazısı ise temizlik yaparken yata yanaşan 6 çöp kamyonunun atık maddeleri aldığı görüldü.



140 metre uzunluğundaki lüks yatı ilçede günün konusu olurken yatın ilçede ne kadar kalacağı ile ilgili net bir bulunmadığı belirtildi.

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