Abu Dabi havalimanında yangın: Drone’un hedef aldığı açıklandı
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de petrol yüklü üç tankerde patlama meydana geldiği ve havalimanında yangın çıktığı kaydedilirken, ilk belirlemelere göre patlamaların drone saldırısı sonucu gerçekleştiği aktarıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’nin ana havalimanında yangın çıkarken, etrol firması ADNOC’un depolama tesislerinin yakınındaki endüstriyel Musaffah bölgesinde üç yakıt tankerinin patladığını açıkladı.
Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, yakıt tankerlerinin patlaması sonucu büyük bir yangın çıktı.
SALDIRIYI ÜSTLENDİLER
Abu Dabi polisi, patlamanın insansız hava araçları ile gerçekleştirilmiş olabileceğini düşündüklerini belirtti. Saldırıyı Yemen’deki iç savaşın taraflarından Husiler üstlendi.
Saldırıda can kaybının yaşanmadığı açıklanırken, hasar büyümeden yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.
Reuters, Al Arabiya televizyonuna dayandırdığı haberinde, patlayıcı taşıyan drone’ların Yemen’in başkentindeki Sana Havalimanı’ndan ateşlenmiş olduğunu belirtti.