Afganistan’da camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı. Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, İçişleri Bakanlığı, camide meydana gelen patlama sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’da Taliban geçtiğimiz yıl yönetimi ele geçirmişti.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlginizi Çekebilir Pentagon raporu: ABD, Afganistan'da milyarlarca dolarlık askeri ekipman bıraktı

İlginizi Çekebilir Taliban'dan TikTok ve PUBG için yasak: 'Genç nesli yanıltıyor'