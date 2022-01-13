Afrin’de canlı bomba saldırısı

Suriye’nin Afrin ilçesinde düzenlenen canlı bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

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Hatay Valiliği, Suriye’nin Afrin ilçe merkezinde canlı bombanın kendini infilak ettirdiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada “13 Ocak 2022 günü saat 18.00 sıralarında silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağında canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir” denildi.

Ayrıca Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerinin adli makamlarla gerekli koordinasyonu sağlayarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı belirtildi.

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